Foto de mostra inglesa desaparece no Metrô de SP

?Temos certeza de que foi furto porque a fotografia não poderia cair sozinha para frente. As ?janelas? dos módulos que servem como suporte para elas são menores do que as fotos e foram projetadas para impedir que caiam?, explica Sérgio Serapião, da empresa Via Gutemberg, responsável por trazer a exposição a São Paulo. ?O ladrão deve ter forçado para dentro, descolado a foto e levado embora.?

A exposição "Wildlife Photographer of the Year" (Fotógrafo do Ano da Vida Selvagem), realizada anualmente desde 1964 pelo Museu de História Natural de Londres, é uma das mais reconhecidas competições fotográficas com temática ambiental do mundo. A foto desaparecida - Frodo?s prize (O prêmio de Frodo), do francês Cyril Ruoso - não será reposta. ?As fotos vieram de Londres e não há interesse em fazer outra, já que a mostra acaba no dia 31?, diz Serapião. Embora o espaço expositivo não seja vigiado por câmeras, o Metrô afirma que o local é seguro, com funcionários ?dispostos estrategicamente? na estação da Linha 2-Verde.

A Via Gutemberg informou que não deixará de procurar o Metrô como parceiro, pois ?nunca registrou furtos em cinco anos de exposições? nas estações. Na próxima edição, porém, deve contratar monitores para acompanhar a exposição no metrô. ?A exposição é autoexplicativa, com detalhes do autor e das fotografias, e foi pensada para não ter monitores. Mas, diante das circunstâncias, vamos ter de repensar?, diz Serapião. A polícia deve realizar perícia no local hoje. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.