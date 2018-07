Foto de Obama é usada para vender loteria na Colômbia

Milhares de fotografias de um Barack Obama sorridente invadiram as ruas de cidades na Colômbia nesta semana. Mesmo estando a milhares de quilômetros de Washington, fotografias do candidato do Partido Democrata à Casa Branca foram usadas para vender bilhetes de uma loteria estatal na Colômbia. A imagem de Obama foi usada pela chamada Loteria del Meta, que sorteia prêmios de no máximo US$ 300 mil. "Estávamos cansados de usar as mesmas fotos de festas típicas e de animais da região nos bilhetes. Também quisemos fazer uma homenagem aos negros", disse à BBC Magdalena González, gerente da loteria. "Fui muito bom, vendemos 5 mil bilhetes a mais do que o costume. Mesmo que seja um crescimento de apenas 0,5% em relação à semana anterior, não podemos nos queixar", disse. Estrangeiro Mas, mesmo que a direção da loteria esteja satisfeita com as vendas, o uso da imagem do candidato à Presidência dos EUA causou polêmica entre vendedores e compradores. "Para mim não afetou nada. Nem aumentaram nem diminuíram as vendas", disse à BBC Juan Orlando Garzón, um vendedor de loterias do centro financeiro de Bogotá. Já Alfonso Forero, um comprador do posto de Garzón, afirmou que sempre compra o bilhete, independente da imagem. "Eu compro a loteria pelo número. Mesmo assim, a foto deste senhor (Obama) me chamou a atenção porque não tem nada a ver com a gente", disse. Outro vendedor na mesma região, que não quis se identificar, disse que as vendas estavam "péssimas". O homem, que vende bilhetes há quase 50 anos, atribuiu a baixa "a este retrato que colocaram". "Se continuarem colocando fotos de estrangeiros, a venda desta loteria vai diminuir muito". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.