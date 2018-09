Foto do cadáver de Michael Jackson é exibida em tribunal

No primeiro dia do julgamento por homicídio culposo do médico Conrad Murray, que atendia o astro pop Michael Jackson quando ele morreu, promotores exibiram uma foto do cadáver do músico em uma maca e reproduziram uma gravação de sua voz, registrada semanas antes de sua morte, em junho de 2009.

No julgamento, transmitido pela TV e com a presença de familiares do cantor, o cardiologista de 58 anos foi descrito pela acusação como incompetente. Ele é acusado de ter dado a seu paciente um anestésico perigoso, sem as devidas precauções, e de ter sido negligente ao não salvar Jackson quando ele passou mal em sua casa, em Los Angeles.

A defesa do médico afirmou que Jackson causou sua morte, ao ter tomado de própria vontade os medicamentos que o mataram, na ausência de Murray. Os advogados também afirmaram que não havia nada que o especialista pudesse ter feito para reavivar o artista, descrito pelos defensores como alguém "desesperado para recuperar a fama". / AP