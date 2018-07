Foto rara de Billy the Kid é leiloada por R$ 3,7 milhões nos Estados Unidos

O único retrato reconhecidamente autêntico do célebre criminoso americano Billy the Kid alcançou o preço de US$ 2,3 milhões (cerca de R$ 3,7 milhões) em um leilão nos Estados Unidos.

A foto em placa de metal, que teria sido feita em 1879 ou 1880 em Fort Summer, no Novo México, mostra Billy the Kid em roupas de caubói e chapéu, olhando direto para câmera e descansando a mão sobre um rifle Winchester.

Uma clássica imagem de caubói fora-da-lei do Velho Oeste, nas palavras da porta-voz da casa de leilões Brian Lebel, em Denver, Melissa McCracken.

"Só existe uma foto de Billy the Kid, e acho que é por isso que ela cativa tanto a imaginação das pessoas."

Figura imortalizada nos clássicos filmes de faroeste, Billy the Kid supostamente nasceu em Nova York, mas se mudou para o Colorado com a mãe e os irmãos após a morte do pai.

Famoso por sua rapidez no gatilho, o bandido foi responsabilizado pela morte de 21 pessoas, embora algumas fontes elevem este número para até 27.

O homem caçado em todo o sul dos Estados Unidos e norte do México deu a sua própria foto ao amigo Dan Dendrick, cuja família guardou o retrato por todos esses anos.

A imagem agora passará às mãos do colecionador privado William Koch, que pagou um preço seis vezes maior que os leiloeiros estavam esperando.

Billy the Kid foi capturado e sentenciado à morte por enforcamento pela morte de um xerife em 1878.

Ele conseguiu escapar, mas foi novamente encontrado e morto pelo xerife Patrick Floyd Garrett, no dia 14 de julho de 1881.