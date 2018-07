Fotógrafa americana mostra 'voos' de seu filho

Bebê voador

A fotógrafa americana Rachel Hulin decidiu registrar seu filho Henry, de 14 meses, "em pleno voo".

Ela diz que a ideia surgiu do prazer que o bebê demonstrava ao ser suspenso no ar pelos pais desde os seis meses de idade.

Segundo Hulin, as imagens representam a ideia de que os bebês têm o seu próprio mundo, que é mais complexo do que os pais imaginam.

Hulin diz que recebeu inúmeras perguntas de pais a respeito de como conseguiu as imagens, mas explica que usa somente os recursos básicos do programa de edição de imagens Photoshop. Ela ou seu marido seguram o bebê no alto para a foto e, depois, ela retira da imagem as mãos dos adultos no computador.

A fotógrafa diz que pretende continuar registrando "os voos" de seu filho até quando for possível segurá-lo. Ela pretende transformar as fotos em um livro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.