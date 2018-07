Fotógrafa captura 'arte' da destruição provocada por tiros

Explosões em acrílico

A fotógrafa americana Deborah Bay registrou close-ups de disparos de vários tipos de armas contra painéis de acrílico à prova de balas na série de fotos The Big Bang.

Ela batizou a série com esse nome por acreditar que as imagens lembram explosões de estrelas. A fotógrafa também diz que as imagens chamam a atenção para o poder destrutivo das armas de fogo.

A fotógrafa disse que teve a ideia para a série de fotos depois de ver em uma vitrine de uma loja especializada vários painéis de acrílico que exibiam balas incrustadas.

"O acrílico capturou a fragmentação das balas e também deu um registro visual da energia liberada no impacto", escreveu a fotógrafa em seu site (www.deborahbay.com).

A fotógrafa então conseguiu painéis de acrílico a prova de balas em sua cidade, Houston.

Bay conta que os disparos contra os painéis foram feitos por "profissionais da polícia no Instituto de Segurança Pública da Universidade Comunitária de Houston.

Após os disparos, ela colheu as imagens em seu estúdio da fotógrafa, muito depois de os disparos terem sido feitos, com as balas já presas nos painéis.