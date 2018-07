Fotógrafa faz viagem a mundo de sonhos com fotos reveladas em vinho e ácido

Vinho e Ácido

A fotógrafa americana Alison Scarpulla adota uma técnica incomum em seus trabalhos usando substâncias como vinho e ácido para revelar fotografias.

A técnica é resultado, segundo Scarpulla, de uma busca permanente pela libertação dos padrões e das regras que muitas vezes engessam o trabalho do artista.

As fotos, segundo ela, têm um componente onírico e visam a "romper as barreiras da realidade".

Ao brincar com o que é ou não é real, Scarpulla tenta explorar sua relação com o ambiente à sua volta, bem como sua percepção da trivialidade. Na prática, ao mesmo tempo em que convida o leitor a refletir, a fotógrafa também se propõe fazer uma espécie de viagem existencial sobre si mesma.

"Eu descobri que, ao explorar com mais profundidade o ambiente que me cerca, algo de sagrado poderia acontecer comigo e com a natureza - e isso é o que eu sempre quis que as pessoas sentissem", afirma.

Em entrevista à BBC Brasil, a fotógrafa, que não revela os detalhes do seu processo de criação, diz que as fotos são "pinturas" e, como tais, merecem ser retratadas segundo diferentes pontos de vista.

"Criamos mundos através de nossos pensamentos", diz. "Tudo o que achamos que é realidade é uma simples percepção", filosofa. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.