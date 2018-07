Fotógrafa havaiana cria retratos 'barrocos' debaixo d'água

'Caravaggio' submerso

A fotógrafa havaiana Christy Lee Rogers conta que aprendeu com o pai, que era surfista, a ter um profundo respeito pela água. "Por quase toda minha vida toda, eu vivi cercada de água. Sem ela, não há vida."

E essa 'obsessão' permeia quase todos os seus trabalhos, como o recente Reckless Unbound, uma série de fotos que retrata movimentos e cores debaixo d'água.

"Fotografar debaixo d'água é como jogar com novas regras. Talvez seja por isso que eu goste tanto", diz a artista. "A água reage à luz de uma maneira muito diferente do ar, muito mais devagar."

Christy conta que usa pessoas criativas como modelos e que ensaia muito com elas os movimentos antes de iniciar a sessão de fotos.

Por sua ênfase em elementos como luz, sombra, movimento e dramaticidade, o trabalho da fotógrafa já foi comparado com pinturas do mestre do barroco Caravaggio.

As artista, que vive entre Los Angeles e Kailua (Havaí), conta que não usa recursos de tratamento de imagens, como o Photoshop em seu trabalho.

Outros trabalhos da fotógrafa podem ser vistos em seu site www.christyrogers.com ou em sua página no Facebook www.facebook.com/pages/Christy-Lee-Rogers/264212780455. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.