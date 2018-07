Fotografia de Paul Strand em duas palestras A obra do fotógrafo americano Paul Strand será tema de duas palestras hoje, no Cine Segall, a partir das 15 h. O coordenador de fotografia do Instituto Moreira Salles, Sérgio Burgi, e o fotógrafo Fernando Tacca vão abordar a consolidação da fotografia como linguagem de vanguarda no começo do século 20 e situar o papel de Strand no surgimento da foto moderna. Strand é conhecido pelos seis livros com textos de outros autores sobre os lugares que documentou. As palestras encerram a exposição Olhar Direto: Fotografias de Paul Strand, em cartaz no Museu Lasar Segall (Rua Berta 111, Vila Mariana) até amanhã.