Fotógrafo acompanha expedição e capta imagens raras de vulcão ativo

VIRURGO - Perigo e belezas dos vulcões. O fotógrafo Carsten Peter enfrentou temperaturas extremas para colher imagens raras de vulcões em atividade. Peter acompanhou uma expedição ao vulcão Nyiragongo, no parque nacional de Virungo, na África central, onde pesquisadores coletaram amostras de lava.

Veja fotos:

As temperaturas dentro do vulcão chegam a 1.100 °C. Pesquisadores são obrigados a vestir trajes especiais para protegê-los do calor. Os perigos não se resumiam às altas temperaturas. Em vulcões ativos, toda a superfície fica instável e não se pode confiar nem mesmo onde se pisa.

Com planejamento, é possível minimizar os riscos, mas mesmo especialistas em vulcões já morreram em expedições. Peter, que contribui para a revista National Geographic, se especializou em fotografar locais em situações naturais extremas. Ele mergulhou em geleiras no Mont Blanc, atravessou o deserto do Sahara de camelo e visitou várias cavernas profundas.

