Fotógrafo amador revela mundo de cores em gotas d'água

O alemão Markus Reugels captura o mundo em gotas d'água. O fotógrafo amador, que trabalha como instalador de pisos de madeira, diz que suas imagens mostram coisas belas nas quais não pensamos na nossa vida diária ou que não conseguimos ver com nossos próprios olhos.

A ideia para a série de imagens "Refração" surgiu quando Reugels viu uma foto do homem-aranha refletido em uma gota. Ele decidiu que queria produzir o mesmo tipo de fotografia.

"Achei que seria incrível colocar a Terra em uma única gota", disse ele à BBC Brasil.

Para alcançar o resultado, ele usa fotografia em alta velocidade e captura o momento exato em que a gota cai em frente a uma imagem, que pode ser a fotografia de um planeta, do símbolo de um super-herói ou uma imagem abstrata.

"A luz, a distância do mapa, tudo precisa estar perfeito. O elemento mais importante é a luz, porque ela dá profundidade à gota."

Reugels, de 33 anos, começou a fotografar três anos atrás porque queria tirar boas fotos para os álbuns de família. Com o tempo, a fotografia virou um hobby importante em sua vida, especialmente a macrofotografia.

Recentemente, ele tem experimentado com cores e com outros tipos de fotografias com água. Para ver mais imagens de Reugels, visite o site http://www.markusreugels.de/

