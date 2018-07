Fotógrafo britânico recria obras de Banksy com modelos

Um fotógrafo britânico recriou obras do artista gráfico Banksy com modelos.

Nick Stern divide seu tempo entre a Grã-Bretanha e Los Angeles, nos Estados Unidos, e teve a ideia de recriar os grafites polêmicos de Banksy depois de fazer uma foto inspirada nos tumultos que atingiram a Grã-Bretanha em 2011.

O fotógrafo dirigia uma sessão de fotos para um amigo, que é ator, tentando recriar cenas dos tumultos.

Stern produziu a foto de forma que o ator ficou parecido com a famosa imagem de Banksy, de um homem atirando flores ao invés de uma bomba incendiária.

A partir desta imagem, o fotógrafo teve a ideia de reproduzir com modelos os grafites mais famosos na série Você não é Banksy.

Entre as obras reproduzidas está o beijo entre policiais, a Monalisa com um lançador de granadas, Cristo com sacolas de compras, entre outras imagens polêmicas.

"Eu queria ver se era possível recriar (o trabalho de Banksy) como fotografias tridimensionais. Descobri que é muito difícil", disse Stern ao site Huffington Post.

Banksy, cuja identidade nunca foi revelada oficialmente, é conhecido por seus desenhos de conotação política em edifícios da Grã-Bretanha e em outras partes do mundo, chegando até mesmo à barreira israelense na Cisjordânia.

Apesar das dificuldades técnicas e logísticas para recriar as imagens, Stern afirma que está trabalhando em um livro com mais imagens baseadas na obra do artista gráfico. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.