Fotógrafo captura pessoas dormindo nas ruas de Tóquio

Sono nas ruas

Fascinado pela imagem de pessoas dormindo, o fotógrafo britânico Adrian Storey encontrou nas ruas de Tóquio um cenário ideal, com farto material para seu trabalho.

Storey, radicado em Tóquio, encontrou pela cidade pessoas com os mais diferentes perfis e dos mais variados estratos sociais dormindo pelas ruas.

Para Storey, seu trabalho, iniciado em 2006, é uma crônica de um dos aspectos mais "problemáticos" da sociedade japonesa.

"Para mim, há dois lados nesse fenômeno das pessoas dormindo nas ruas", disse o fotógrafo à BBC Brasil.

"Por um lado, é incrível que em uma cidade de 13 milhões de habitantes seja seguro o suficiente para as pessoas dormirem nas ruas sem medo de serem roubadas ou de sofrerem outro tipo de violência", observa.

"Por outro lado, também há as questões do abuso do consumo de álcool, do excesso de trabalho, do afastamento da família e de comportamentos associados em outras culturas apenas aos jovens", comenta.

Storey se diz surpreso pelo fato de que o segundo aspecto foi praticamente ignorado no Japão.

"As reações no Japão têm sido quase exclusivamente sobre o quão maravilhoso é o fato de que Tóquio seja tão segura que isso possa acontecer. O lado mais sombrio do projeto foi amplamente ignorado", afirma.

O fotógrafo diz não ter detalhes das histórias pessoais de cada personagem de suas fotos, já que não esperou que as pessoas acordassem para conversar com elas, mas que em sua maioria estavam dormindo nas ruas por estarem "bêbadas, exaustas ou terem perdido o último trem para casa".

Storey começou a fotografar os dorminhocos pelas ruas de Tóquio em 2006 e pretende transformar em livro o projeto, batizado por ele de Let the Poets Cry Themselves to Sleep (Deixem os Poetas Chorar até Dormir, em tradução livre). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.