Fotógrafo catalão lança novo olhar sobre cartões postais

Celebração da memória coletiva

As imagens do fotógrafo catalão Pep Ventosa lançam um olhar diferente sobre cartões postais de diversas partes do mundo.

Para criar seus trabalhos, Ventosa sobrepõe várias fotografias do mesmo objeto, capturadas em 360 graus.

Como resultado, os objetos retratados são mostrados com riqueza de detalhes, em fotografias que se assemelham a pinturas.

Na série Collective Snapshots, Ventosa diz que combina dezenas de fotos para "criar uma abstração de lugares onde estivemos e coisas que vimos".

O fotógrafo define a série como "uma celebração da nossa memória coletiva". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.