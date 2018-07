Fotógrafo cria megaaeroportos e praias 'do futuro' em colagens de fotos aéreas

Sobrevoo

O fotógrafo paulista Cássio Vasconcellos cria imagens que lembram mundos imaginários a partir de centenas e, em alguns casos, milhares de fotos aéreas.

Cada projeto dura meses e, dependendo da complexidade, o fotógrafo pode passar até um ano colhendo as imagens aéreas que farão parte de uma única montagem.

Um dos projetos mais complexos de Vasconcellos foi o das fotos de aeroportos. Durante um ano, ele sobrevoou aeroportos nos Estados Unidos e no Brasil.

Ele disse à BBC Brasil que perdeu a conta de quantas fotos individuais precisou fazer e que sobrevoou vários locais, como um desmanche de aviões no deserto do Estado americano do Arizona, um museu a céu aberto em um porta-aviões em Nova York além de vários dos aeroportos no Estado de São Paulo.

Vasconcellos tirou várias das fotos sobrevoando os aeroportos de helicóptero e se comunicando com as torres de controle e pilotos. Ele chegou a aprender a pilotar helicóptero para poder conseguir melhores resultados no seu trabvalho.

"É a minha paixão e ajuda. Falo a mesma língua do piloto e, muitas vezes é um amigo pilotando", disse Vasconcellos à BBC Brasil.

Nesta série, o "mosaico" com pequenos pedaços de imagens tiradas de outras fotos chegou ao extremo.

Em uma das fotos, Vasconcellos conta que, apenas para "construir o piso (do aeroporto), foram 25 mil pedaços de outros pisos de aeroportos".

"O desenho do aeroporto é imaginário, construído da minha cabeça. É um aeroporto nonsense. (...) Mas não estamos muito longe disso", afirma.

"É uma releitura do que são as várias questões de nosso modo de vida do século 20 e 21."

Uma praia e o Ceagesp Nas imagens da praia, o fotógrafo usou cerca de 80 fotos, todas do litoral do Brasil

A técnica desta vez foi diferente, apenas uma praia no sul de Alagoas serviu para a "base" destas imagens.

"Sobrevoei o litoral brasileiro inteiro. Uma praia me chamou a atenção pela extensão, pela largura em areia e por não ter ninguém, achei maravilhoso. O tipo de arrebentação, parece uma renda, vai se espalhando (...). Me fascinou tanto que metralhei, fiz dezenas (de fotos)", afirmou.

A partir desta base deserta, o fotógrafo encheu a praia de banhistas flagrados em fotos aéreas feitas no Guarujá, Trancoso, Fortaleza, Copacabana, Ipanema, entre outros lugares.

Já na série dos caminhões, Vasconcellos não precisou ir tão longe, todas as imagens foram feitas no Ceagesp, na zona oeste de São Paulo, um dos maiores centros de comercialização de alimentos e produtos perecíveis do mundo.

Na montagem da foto do entreposto, Vasconcellos usou mais de 200 caminhões, nenhum se repete.

Verde e motos O fotógrafo também sobrevoou a região produtora de frutas e verduras de Mogi das Cruzes, perto da cidade de São Paulo, para a série de fotos que retrata pequenas propriedades rurais.

"Fiz fotos de centenas de chácaras bem pequenas", contou Vasconcellos.

O fotógrafo usou imagens mais retas para montar estes mosaicos mas, mesmo assim, foram necessários meses de trabalho.

Vasconcellos tem mais dois projetos com fotos aéreas para 2013, entre elas, um envolvendo fotos feitas durante um encontro de proprietários de motos Harley Davidson, no Rio de Janeiro.

Os trabalhos do fotógrafo podem ser vistos nos sites www.cassiovasconcellos.com.br e www.fotografiasaereas.com.br BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.