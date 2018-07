Fotógrafo cria paisagens 'encantadas' em parque britânico

Árvores de Richmond

Um fotógrafo criou paisagens "encantadas" no parque de Richmond, no sudoeste de Londres, ao fotografar árvores no nascer da manhã e ao pôr do sol.

Alex Saberi passou um ano tirando fotos no local, tentando aperfeiçoar as imagens das árvores e galhos retorcidos contra as cores do céu.

Usando apenas um flash e pequenas lanternas, o fotógrafo de 35 anos escolheu trabalhar no momento em que não havia visitantes no local e ele tinha apenas a companhia dos animais.

O Parque de Richmond tem 2,5 mil acres (8 mil m²) e abriga 650 veados que circulam livremente em meio às árvores centenárias.

Alex Saberi vem fotografando a natureza desde 2005, quando comprou sua primeira câmera, e já recebeu diversos prêmios.