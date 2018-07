Fotógrafo da 'Vogue' recria sonhos em imagens sobre fantasia

Contador de histórias

Tim Walker, um dos mais influentes fotógrafos de moda da atualidade, ganhou uma exposição na Somerset House, em Londres, a mostra "Tim Walker: Story Teller".

Com trabalhos em várias publicações do mundo como Vogue, Vanity Fair, W e The New Yorker, Walker mostra fotos cheias de vida, cores e humor.

As fotos de Walker são construídas e, ao se observar os bastidores de cada sessão, é possível ver instalações e uma seleção de objetos extraordinários além das modelos. Objetos como bonecas gigantes e grotescas, discos voadores, réplicas de aviões, esculturas de personagens de livros.

A sessão de fotos de Walker é parecida com um set de filmagens para um filme com maquiadores, especialistas em esculturas, figurinistas, cenógrafos, produtores e pintores, além das modelos que, em meio a tudo isso, precisam interpretar seus papéis.

No meio de tudo isto, Tim Walker coordena tudo e o resultado são fotos singulares.

Segundo o fotógrafo, a câmera é "simplesmente uma caixa colocada entre você e o que você quer capturar". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.