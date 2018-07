Fotógrafo do Estadão ganha Prêmio Esso

A foto foi tirada durante um momento delicado do governo, quando havia um conflito entre o PT e seu principal aliado, o PMDB. "Buscava uma foto que sintetizasse o momento difícil que a presidente vivia. Tentei fazer a foto de mais perto, mas o resultado não ficou tão bom. Então optei pela imagem mais distante", diz Wilton, no Estadão desde 2001.

O Prêmio Esso é a principal premiação jornalística do Brasil. A imagem já havia rendido ao repórter fotográfico o Prêmio Internacional de Jornalismo Rei de Espanha na categoria Fotografia, concedido em janeiro pela Agência Efe e pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. Esse prêmio é um dos principais reconhecimentos mundiais à reportagem fotográfica. Com 20 anos de carreira, Wilton Júnior já havia sido finalista do Grande Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo em 2003, com uma foto intitulada "Caçada Urbana".

Já os repórteres Fausto Macedo e Felipe Recondo foram premiados na categoria Regional Sudeste pelo trabalho "A Farra Salarial no Judiciário", que revelou o pagamento de contracheques milionários dos tribunais de Justiça de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ao todo, O Prêmio Esso avaliou 1.302 trabalhos de todo o País e selecionou 70 finalistas. O Estadão teve seis trabalhos escolhidos. A solenidade de premiação está marcada para 4 de dezembro, no Rio de Janeiro.