Fotógrafo é eliminado de concurso por usar muito Photoshop

O fotógrafo britânico David Byrne foi eliminado do concurso "Fotógrafo de Paisagem do Ano" por ter usado muito Photoshop em sua foto, batizada "Barcos de Lindisfarne". Esta foi a sexta versão da competição, que premia o vencedor geral com cerca de R$ 30 mil e tem no total 11 categorias.

A imagem foi escolhida entre milhares de participantes. Ao vencer a competição, o fotógrafo disse que não esperava o prêmio e que chegar "à final já havia sido brilhante". Vencer, acrescentou Byrne, "foi algo de outro mundo", que depois teve que passar o prêmio a Simon Butterworth, que competiu com uma imagem de um antigo conjunto habitacional decadente em Glasgow, Escócia.

As regras do concurso impedem manipulações que "alterem a integridade física da foto", como explicou à BBC Brasil o fundador da premiação, e um dos mais célebres fotógrafos de paisagens da Grã Bretanha, Charlie Waite. "Tivemos que fazer isso. Ele (Byrne) não leu as regras", disse Waite.

Discussão na internet. Embora tenham conseguido alterar a premiação, os organizadores do concurso chegaram a imprimir o livro com as melhores fotos do ano ainda com o antigo vencedor.

Um acalorado debate em blogs de fotógrafos na internet vinha tentando provar que houve manipulação indevida na foto. As críticas se concetravam na posição das sombras dos barcos em relação ao sol e à ausência de vegetação em algumas partes.

Os organizadores afirmaram que, inicialmente, as informações da câmera usada para tirar a foto (que são enviadas aos jurados) estavam de acordo com a imagem apresentada, o que afastaria a possibilidade de manipulação. Mas, segundo disse Waite à BBC Brasil, "novos exames e conversas com o autor" resultaram na desqualificação do candidato. "Ele não quis enganar os jurados", afirmou Waite.

Byrne inscreveu sua foto na categoria "Clasic View". As mudanças que fez na foto teriam sido aceitas na categoria "Your View", que permite uso maior do Photoshop. Os organizadores do concurso prometeram aprimorar o processo de exame das fotos antes de os jurados fazerem a escolha de 2013.