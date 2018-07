Fotógrafo flagra baleias jubarte se alimentando na Noruega

Baleias na costa

Números cada vez maiores de baleias jubarte se reúnem todos os anos perto da costa da Noruega para se alimentar.

Os primeiros destes mamíferos marinhos foram vistos perto de Tromso em 2010 e os grupos estão aumentando, segundo o fotógrafo de natureza Espen Bergersen, que conseguiu fotografar as baleias.

"Os sons da respiração das baleias jubarte nos fiordes podem ser intensos. Você pode até sentir o cheiro delas. Elas têm cheiro de peixe podre", conta o fotógrafo.

Geralmente as baleias são vistas se alimentando nas águas próximas da costa, mas é incomum observar grupos grandes tão perto dos fiordes.

Mesmo estando relativamente perto delas, não é fácil capturar imagens das baleias. Segundo Bergersen, apesar do tamanho, os mamíferos marinhos são imprevisíveis.

"Você nunca sabe quando eles irão para a superfície", afirmou. E o frio das noites do norte da Noruega, já na região polar, pode ser um "desafio para o equipamento fotográfico".

