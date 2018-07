Fotógrafo flagra golfinhos surfando na África do Sul

O fotógrafo e diretor americano Greg Huglin acaba de lançar o filme "Golfinhos Surfistas", que mostra imagens desses animais pegando ondas na África do Sul.

O filme é fruto de um trabalho de seis anos do fotógrafo de 57 anos. Durante esse período, ele dedicou três meses ao ano para filmar e fotografar os animais.

Em entrevista ao diário britanico The Times, Huglin comentou que descobriu o inusitado grupo de surfistas quando estava na África do Sul filmando tubarões brancos.

Segundo ele, é possível flagrar os golfinhos em ação a qualquer hora do dia.

Huglin não sabe explicar a razão que leva os animais a surfarem desta forma, mas ele diz ter certeza de que eles se divertem fazendo isso.

Um trailer do filme de Huglin pode ser conferido no site em inglês do fotógrafo: