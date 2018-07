Fotógrafo monta exposição no fundo do mar

Um fotógrafo de Israel decidiu exibir suas fotos de peixes no fundo do mar. Os visitantes da exposição de Noam Kortler, intitulada Treasures of the Sea, ou "Tesouros do Mar", têm que mergulhar em uma praia da cidade de Eilat, no sul de Israel, para ver as fotografias. "Acho que é o lugar mais natural para exibi-las, porque as imagens são do mundo submarino", diz o fotógrafo. A maioria das fotos foi tirada na costa de Eilat. As outras imagens foram registradas em Papua Nova Guiné, Galápagos e Fiji. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.