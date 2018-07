Fotógrafo mostra como funciona o processo de criogenia

Corpos preservados

O fotógrafo britânico Murray Ballard registrou o processo de preservação criogênica em centros especializados nos Estados Unidos e na Rússia durante cinco anos. A criogenia permite preservar cadáveres congelados em nitrogênio líquido.

Os defensores da prática argumentam que os corpos poderão ser ressuscitados no futuro, quando a tecnologia estiver avançada o suficiente para realizar o procedimento.

As fotos de Ballard mostram cada etapa do processo de preservação, a partir da morte do indivíduo.

Segundo o fotógrafo, um dos centros americanos chega a oferecer o pacote completo, incluindo o armazenamento do corpo, por cerca de US$ 25 mil (cerca de R$ 39 mil), mas outros chegam a cobrar US$ 100 mil.

As empresas oferecem a opção mais barata de preservar somente a cabeça de uma pessoa, e não seu corpo inteiro.

As fotos de Murray Ballard estarão expostas na galeria Impressions, em Bradford, na Inglaterra, até 17 de setembro.