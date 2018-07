Fotógrafo neozelandês divulga série inédita de 'nus aéreos'

Paisagens planejadas

O fotógrafo neozelandês John Crawford acaba de divulgar fotos feitas 25 anos atrás, em que retrata "nus áereos".

Crawford, que fazia fotos em voos de helicópteros em projetos de publicidade nos anos 80, sempre foi "fascinado pela perspectiva dos pássaros, pela ideia de ver as coisas embaixo, sempre verticalmente", disse à BBC Mundo, serviço em espanhol da BBC.

Cada uma das imagens foi planejada meticulosamente e produzida antes de ser registrada. Crawford alugava um pequeno avião por uma hora e buscava detalhes abstratos na paisagem onde pudesse colocar estrategicamente um corpo nu.

As fotos foram feitas em filme 35mm, com uma câmera Nikon F3 e uma lente teleobjetiva de 180mm. Nenhuma delas foi alterada no Photoshop.

Atualmente, o fotógrafo prepara uma série semelhante à de nus aéreos. A modelo será sua filha, Amelia, que tem 27 anos.