Fotógrafo registra amizade entre cão e raposa

Um fotógrafo britânico que resgatou uma raposa órfã após sua mãe ter sido atropelada se surpreendeu ao ver o animal se tornar companheiro inseparável de seu cão da raça Jack Russell Terrier.

A raposa Anuska, atualmente com oito meses de idade, foi encontrada por um fazendeiro no condado de Berdfordshire com outros oito filhotes poucos dias após seu nascimento.

O fotógrafo Brian Bevan, de 61 anos, levou-a então para casa, onde já vivia com sua Jack Russell Sadie, de dez anos.

Logo Anuska passou a seguir os passos de Sadie. A proximidade à cadela levou a raposa, animal que não é particularmente conhecido por sua proximidade com os humanos, a aprender truques e hábitos do "melhor amigo do homem".

"Anuska e Sadie se deram bem e começaram a brincar sem problemas a partir do instante em que se encontraram. Não houve nenhuma hostilidade", diz ela.

Incansável

A amizade dos dois animais se tornou uma oportunidade única para Bevan fotografá-los em cenas que lembram as do desenho animado da Disney O Cão e a Raposa, de 1981, que conta a história da amizade de dois filhotes.

Bevan, que começou a fotografar cenas da vida selvagem há cinco décadas, diz que os dois animais gostam de passear e de brincar juntos e competem para ver quem pega primeiro a bola atirada por ele.

"Não é nenhuma surpresa ver um cão saltando, mas ver uma raposa fazer o mesmo é outra coisa. Anuska adora brincar de pegar a bola, pode fazer isso o dia todo sem cansar", diz.

"O talento pouco usual dela certamente me deu várias oportunidades boas para foto nos últimos meses. É absolutamente fascinante de se ver", diz ele.