Fotógrafo registra 'obras de arte' no metrô de Estocolmo

O fotógrafo russo Alexander Dragunov fez imagens do metrô de Estocolmo, na Suécia, que chegou a ser descrito como a maior exposição de arte do mundo. Mais de 90 das 110 estações do metrô mostram obras de cerca de 150 artistas.

Dragunov vive em Estocolmo e registrou as obras de artes espalhadas nos mais de 105 quilômetros de extensão do metrô.

"Geralmente é muito difícil conseguir a estação completamente vazia, então a única boa possibilidade é fotografar tarde da noite, logo depois de o último trem sair da estação", afirma Dragunov.

"Você precisa ser paciente e esperar pelo próximo trem e, se tiver alguém na estação, você espera de novo, estação após estação", acrescenta o fotógrafo.

As fotos foram processadas com a ajuda de um programa de computador que destacou o detalhe das estruturas.

"Basicamente, eu faço a imagem em preto e branco, e então trago uma ou duas das cores de volta, as que acredito serem os principais tons para a estação", diz Dragunov.

