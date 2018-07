Fotógrafo registra vida de pinguim-rei no Atlântico sul

A marcha dos pinguins

O fotógrafo canadense Tony Beck fez uma série de fotos de pinguins durante uma viagem à Ilha Georgia do Sul, próxima às Ilhas Malvinas/Falklands, no Atlântico Sul. Entre as imagens flagradas está esta formação de pinguins-reis que lembra a letra Z.

"Ao chegar nas praias perto de uma colônia, você vê imediatamente a grandeza do número (de pinguins) - literalmente, eles se estendem até onde a vista alcança", afirma Beck.

Os pais de uma família destes pinguins passam cerca de 14 meses chocando o ovo e criando os filhotes. A cobertura grossa e aveludada destes filhotes os protege das temperaturas do inverno na ilha.

O contraste de cores entre os filhotes e dos adultos cria a impressão de um ziguezague quando as aves se reúnem.

O fotógrafo explica que é possível ver "milhares de pinguins, como se fossem pequenos soldados de cerca de 90 centímetros de altura, em grupos bem unidos, cobrindo colinas e planícies". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.