Fotógrafo retrata vida 'nas nuvens' de povo do Himalaia

Um fotógrafo ucraniano retratou a vida a 2,2 mil metros de altura, em um povoado do Himalaia.

Vivendo em meio às nuvens e com vista para as montanhas do Monte Everest, os 3,5 mil habitantes de Nagarkot, no Nepal, vivem de colheitas de subsistência e da criação de gado.

O fotógrafo Anton Jankovoy passou quase um ano no Nepal e considera Nagarkot - localizada a 32 km da capital, Katmandu - seu "lugar favorito".

"O cenário é estonteante, e, para aquelas pessoas, viver nas nuvens é algo normal, apesar de parecer extraordinário para nós", afirma. "A maioria das pessoas precisa olhar para cima para ver as nuvens, mas eles têm de olhar para baixo. Para mim, é o paraíso."

