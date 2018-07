Fotógrafo usa formigas para criar contos de fadas

Fábulas e formigas

O fotógrafo russo Andrey Pavlov cria cenas de histórias usando formigas como personagens principais.

Ele passa hora arrumando os cenários para capturar imagens dos insetos em várias atividades, desde costura até levantamento de pesos, o que faz com que as cenas se pareçam com imagens tiradas de contos de fadas.

Pavlov afirma que não costuma ir muito longe para fazer as imagens. O fotógrafo geralmente leva seu equipamento para um formigueiro que fica apenas a alguns metros de sua casa em Moscou, na Rússia.

"Nos últimos sete anos, sempre estava com minha câmera mas foi apenas quando tive filhos e comecei a ler contos de fadas para eles, percebi que isto era algo que nunca fiz quando eu era criança", disse o fotógrafo.

"Foi quando decidi começar criar meus próprios contos de fadas."

O fotógrafo conta que sua experiência profissional ajudou no momento de criar as cenas.

"Eu costumava trabalhar no teatro, o que foi de grande ajuda para criar objetos de cena", disse.

Pavlov afirma que escolheu formigas como os personagens de suas cenas "pois as respeito e respeito seu modo de vida".

"Elas cuidam dos filhos e cuidam dos idosos. Elas existem há milhões de anos." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.