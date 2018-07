Fotógrafos retratam 'caleidoscópio de cores' de ondas no Havaí

Ondas e cores no Havaí

Os fotógrafos Nick Selway, de 28 anos, e CJ Kale, de 35, registraram as cores das ondas no Havaí.

Em momentos diferentes do dia, os efeitos de cores na água são distintos. Algumas das cores vibrantes são produzidas pela combinação da água do mar com o céu.

As imagens registradas pelos fotógrafos lembram um caleidoscópio de cores.

CJ Kale, que é nascido no Havaí, disse: "Esta é uma ilha tão bonita - todas as cores parecem se refletir na água enquanto fotografamos."

"Nós passamos a maior parte do nosso tempo na água fotografando, mas conseguir este tipo de espetáculo requer paciência", diz o fotógrafo.

"Felizmente desta vez tivemos sorte e conseguimos algumas destas imagens incríveis", afirma Kale.