Fotos aéreas mostram beleza geométrica de Parque Olímpico

Formas olímpicas

O Parque Olímpico de Londres foi construído especialmente para os Jogos de 2012 e será um dos legados para a região leste da capital inglesa.

Fotos aéreas destacam a geometria do empreendimento e a evolução das obras.

As imagens, feitas em 2011 e 2012, mostram do alto a transformação do vale do rio Lee, em que está localizada a área do parque que abrigará os Jogos.