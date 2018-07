Fotos ajudam a identificar quadrilha que roubou Samsung A Polícia Civil está usando fotos do arquivo policial na tentativa de identificar a quadrilha autora do roubo milionário à fábrica da Samsung, na madrugada de segunda-feira, 07, em Campinas. Imagens dos 11 integrantes do bando que estavam com o rosto descoberto durante a ação foram mostradas a testemunhas e comparadas com fotos do arquivo da polícia. Parte da quadrilha já teria sido identificada, mas a polícia não confirma. O delegado Carlos Henrique Fernandes, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), que está à frente do caso, alegou que qualquer informação poderia atrapalhar as investigações.