Fotos de internautas exploram a navegação no Brasil e ao redor do mundo

Navegadores

Os leitores da BBC Brasil enviaram fotos sobre o tema "navegar" para a galeria desta semana, com cenas de viagens, do cotidiano dos pescadores, de barcos em meio ao manguezal e das belas cores do mar e do pôr-do-sol no litoral.

Algumas fotos se concentram em temas mais tradicionais, como a pesca com redes ou veleiros com paisagens. Em outras, os leitores registraram detalhes engraçados de alguns barcos ou jangadas abandonadas em praias.

As imagens foram feitas em vários locais do Brasil, como Bahia, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, mas também em outros países, como Portugal, Itália, Chile e Espanha.