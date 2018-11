Fotos de 'quilombo urbano' em Salvador ganham prêmio britânico

LONDRES - Imagens que retratam o dia a dia de 60 famílias que vivem em uma fábrica de chocolate abandonada em Salvador foram as vencedoras do prêmio de fotografia britânico Terry O'Neill. As fotos fazem parte do projeto "Quilombo Urbano", do espanhol Sebastián Liste, que vem documentando as vidas dos brasileiros que formaram uma comunidade nesses prédios em ruínas da capital baiana.

"A história desta cidade se move entre a conquista e a coexistência. Entre a bipolaridade universal da harmonia e do caos, entre a esperança e a desesperança", diz o fotógrafo premiado. "O objetivo deste projeto é a criação de um retrato emocional de um tempo e um lugar onde coexistem o violento e o sensual de forma única."

Problemas. As famílias que vivem na fábrica abandonada conhecida como o "Galpão da Araújo Barreto" deixaram as ruas há 7 anos, mas segundo Liste continuam enfrentando os mesmos problemas: drogas, prostituição e violência.

O fotógrafo descreve os quilombos da época da escravidão como pequenas cidades na floresta para onde iam os escravos fugindo da opressão e de condições de vida desumanas. Para Liste, os "quilombos" de hoje também são locais "de resistência e esperança, mas agora estão dentro da cidade".

O segundo lugar no prêmio Terry O'Neill foi para Algaé Bory com uma série de fotografias sobre uma mãe solteira e sua filha, enquanto a terceira colocação ficou com Laura Pannack que fotografou jovens naturistas britânicos.

