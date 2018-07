Fotos do Cultura Artística serão anexadas ao inquérito O delegado titular do 4º DP de São Paulo, Roberto Carvalho Naves, afirmou ontem que irá anexar as quase 200 fotos sobre o estado de conservação do Teatro Cultura Artística no inquérito que investiga as causas do incêndio de domingo. As imagens mostram fios expostos, umidade nas paredes e sinais de deterioração - a direção da Sociedade Cultura Artística não reconhece a autenticidade delas. As fotos fazem parte de uma tese apresentada pelo arquiteto do curso de especialização da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) Anderson Leite Schmidt. Em sua tese sobre o Cultura Artística, apresentada em julho deste ano, Schmidt encontrou e documentou falhas como fios expostos no palco, ferrugem, infiltrações, vazamentos, falta de saídas de emergência, concreto desgastado e muita madeira deteriorada. O delegado disse também que irá chamar Schmidt para prestar esclarecimentos. "Como não temos informações sobre a manutenção do espaço, as fotos podem ser muito importantes para descobrir as causas do incêndio", diz o delegado. A diretoria da Sociedade de Cultura Artística negou ontem que o teatro estava em más condições e atacou a credibilidade do trabalho. "Ele não tem seriedade nenhuma e está cheio de mentiras. As fotos não deixam claro que se trata do nosso teatro. Podem ser de qualquer outro lugar, podem ser de um dia de montagem de espetáculo, quando tudo fica um pouco desorganizado", diz o superintendente da entidade, Gérald Perret. "Usar esse material e falar que é negligência é uma grande mentira. Passamos por todas as vistorias da Prefeitura e dos bombeiros, isso sim é oficial e autêntico." Mosaico - A promotoria de Meio Ambiente do Ministério Público abriu ontem inquérito para acompanhar os planos de reconstrução do teatro, que é tombado pelo Conselho do Patrimônio Histórico de São Paulo (Conpresp) e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado (Condephaat). Ainda ontem, os técnicos do Instituto de Criminalística (IC) alertaram para o risco de desabamento do imenso mosaico de Di Cavalcanti na fachada do Teatro Cultura Artística. Com 24 metros de comprimento e 8 metros de altura, a obra do artista brasileiro não sofreu danos no incêndio na madrugada de domingo, mas ficou praticamente isolada após o colapso do restante do prédio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.