Fotos do 'Jogo dos Deitados' viram fenômeno no Facebook

Uma brincadeira elaborada por dois usuários do site de relacionamentos Facebook está fazendo sucesso na Internet. Os internautas Gary Clarkson e Christian Langdon, da cidade britânica de Somerset, inventaram o "Jogo dos Deitados" ("The Lying Down Game", em inglês), que estimula outros usuários a enviar fotos suas deitadas em lugares diversos.

O grupo tem recebido fotos de internautas em diversos lugares, tanto públicos como privados. Há imagens de pessoas deitadas no meio da rua, diante de monumentos históricos (como o Taj Mahal) e em lugares inusitados da própria casa. "Este é um grupo para aqueles que gostam do esporte de se deitar em lugares públicos aleatórios, só para confundir as pessoas", afirma o site do grupo no Facebook. As fotos precisam obedecer algumas regras. As palmas da mãos das pessoas deitadas precisam estar grudadas nas laterais do corpo e os dedos dos pés precisam estar apontando para o chão. "É como se você estivesse de pé", explica o site. O grupo do "Jogo dos Deitados" já possui mais de 28 mil integrantes, que colocaram mais de 6 mil fotos no ar. Os criadores do grupo dizem que internautas de diversas partes do mundo estão participando da brincadeira, como Grã-Bretanha, Austrália, Nova Zelândia, Índia, Bosnia, entre outros. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.