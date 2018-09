Fotos Polaroid levantam US$ 12,5 milhões em leilão em Nova York

A venda de 1.200 fotos da coleção Polaroid foi feita a mando de um tribunal de falências do Minnesota, onde o empresário Tom Petters, cujas operações no passado incluíram a Polaroid Corp, foi condenado no ano passado por um esquema de pirâmide que movimentou 3,65 bilhões de dólares.

Sentenciado em abril a 50 anos de prisão, Petters comprou a firma falida alguns anos atrás, e ela foi forçada a declarar concordata quando a fraude foi exposta, em 2008.

Colecionadores e curiosos lotaram o recinto da Sotheby's, concorrendo acirradamente com compradores pelo telefone para arrematar obras de artistas como Ansel Adams, representado em cerca de 400 trabalhos. Havia também trabalhos de Warhol, Robert Mapplethorpe, Lucas Samaras e William Wegman.

Quase 90 dos lotes oferecidos encontraram compradores, e o total arrecadado superou facilmente a estimativa mais alta anterior à venda.

A Sotheby's disse que o leilão foi seu primeiro baseado numa tecnologia, e não em um artista ou tema.

"Os materiais da Polaroid, nas mãos de inúmeros artistas, redefiniram a estética do século 20", comentou Denise Bethel, diretora do departamento de fotografia da Sotheby's.

Ansel Adams foi conhecido principalmente por suas majestosas fotos de natureza e paisagens norte-americanas, especialmente as do Parque Nacional Yosemite. "Tempestade de Inverno Sumindo, Parque Nacional Yosemite" alcançou o preço máximo do leilão, 722.500 dólares, um recorde para o fotógrafo.

A foto foi comprada pela Alinder Gallery, da Califórnia, especializada em Ansel Adams, que foi amigo íntimo de Edwin Land, fundador da Polaroid, e cujos trabalhos tiveram seis dos dez preços mais altos do leilão.

Algumas fotos de Warhol e Close foram vendidas por dez ou até 20 vezes as estimativas prévias, derrubando recordes.

"Autorretrato (Olhos Fechados)", de Warhol, estimado em entre 10 mil e 15 mil dólares, foi arrematado por 254.500 dólares, um recorde para uma foto de Warhol. "Autorretrato em 9 Partes", de Chuck Close, foi vendido por 290.500 dólares, um recorde para um trabalho fotográfico do artista.