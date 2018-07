Lá do alto

Os leitores da BBC Brasil enviaram suas fotos sobre o tema "altura" para a galeria desta semana.

Árvores, nuvens e prédios de diversas paisagens do Brasil e do exterior foram inspirações para as fotos selecionadas. As imagens aéreas e de escalada de montanhas são destaques da galeria fotográfica. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.