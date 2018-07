Fotos revelam beleza das cavernas subterrâneas

Exploradores descem ao fascinante mundo subterrâneo das cavernas, vencendo escaladas, descidas, cachoeiras e rios dezenas de metros abaixo da superfície da Terra.

Do México ao Omã, de Belize a Papua Nova Guiné, os estudiosos, especialistas e aventureiros arriscam a vida pela possibilidade de ter contato com algumas das paisagens mais belas do mundo.

Para eles, vencer as adversidades da natureza e explorar o mundo subterrâneo das cavernas abaixo da superfície oferece um grande sentimento de satisfação e recompensa.

