Fotos roubadas da Biblioteca Nacional são tema de livro

RIO

As imagens estão amareladas pela ação do tempo. Algumas têm as bordas cortadas. Outras exibem marcas de tinta ou foram lixadas. Inscrições foram apagadas. E é essa arte mutilada que a artista plástica Rosângela Rennó faz questão de exibir no livro 2005- 510117385-5.

A publicação traz as fotografias recuperadas do furto ocorrido na Divisão de Iconografia da Biblioteca Nacional, em 2005, durante uma greve de servidores públicos. Mas, em vez de ver o Brasil do século 19 registrado por nomes como Marc Ferrez, o inglês Benjamin R. Mulock e o português Joaquim Insley Pacheco, o leitor terá o verso das imagens ? ou o que sobrou daquelas que não puderam ser comercializadas.

"A imagem não está na sua íntegra. O que me interessa é mostrar o que aconteceu com esse objeto. É reforçar a ideia do apagamento, da amnésia desse acervo", explica Rosângela. Ela lembra que a maioria das fotografias, antes de sofrer com o vandalismo, foi digitalizada e está disponível em acervos como o do Instituto Moreira Salles. "Aqui o que me importa não é a imagem registrada por Marc Ferrez, mas o dano ao patrimônio."

As imagens furtadas integravam a coleção dona Thereza Christina Maria, que pertenceu ao imperador d. Pedro II e foi doada à Biblioteca Nacional após a proclamação da República.

Das 751 imagens levadas, 101 foram devolvidas pelos mais diferentes meios ? encaminhadas pelo Ministério Público, por Sedex e até por uma vendedora de uma feira de antiguidades da Praça XV. A forma como as fotografias voltaram ao arquivo público também está registrada no livro, que tem por título o número do inquérito policial ainda não concluído sobre o furto das imagens.

O projeto de Rosângela foi um dos dez selecionados dentro do edital Arte e Patrimônio 2009, iniciativa do Ministério da Cultura, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional e do Paço Imperial, com financiamento da Petrobrás.

A artista recebeu R$ 90 mil. Foram produzidos 500 exemplares, para distribuição gratuita a bibliotecas. Foi impressa ainda uma edição limitada, em formato de álbum, com as pranchas soltas, que também não está à venda.