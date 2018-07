Fox e CBS entregam ofertas para transmissão da NFL

Baseado no registro de 950 milhões de dólares que a NBC paga pelo pacote de 19 jogos da liga, um pacote de oito jogos poderia valer mais de 400 milhões de dólares.

Representantes das duas redes não comentaram a informação imediatamente.

A NFL procura propostas por uma única temporada, iniciada em setembro, com a possibilidade de estender o contrato após o primeiro ano, afirmaram fontes familiarizadas com o assunto.

A liga irá determinar quantos jogos de quinta-feira vai conceder com base nas propostas específicas que receber.

Pedidos formais de lances também foram feitos pela ESPN, da Walt Disney, que transmite os jogos na segunda-feira à noite, e pela NBC, da Comcast.

A liga procura elevar número de espectadores para as partidas de quinta-feira à noite para chegar ao mesmo nível dos jogos de domingo e segunda-feira, de acordo com uma fonte com conhecimento da estratégia da liga.

(Reportagem de Ronald Grover)