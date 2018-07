Fox quer bloquear novo gravador digital 'Hopper' da Dish

A subsidiária da News Corp, de Rupert Murdoch, solicitou na quinta-feira que a juíza federal Dolly Gee, de Los Angeles, concedesse uma liminar preventiva contra a Dish.

Caso concedida, a liminar impediria que a segunda maior companhia norte-americana de TV via satélite retransmitisse programas ao vivo a computadores e aparelhos móveis utilizando o mais recente gravador digital Hopper.

A segunda versão do DVR Hopper, que conta com esses novos recursos, começou a ser distribuída aos 14 milhões de assinantes da Dish em 11 de fevereiro.

Representantes da Dish não responderam imediatamente a pedidos de comentário.

O Hopper vem causando controvérsias porque seu recurso "AutoHop" permite que assinantes pulem os comerciais em programas gravados, entre os quais programação de horário nobre das redes de TV Fox, ABC, CBS e NBC.

As redes de TV afirmam que isso representa violação de direitos autorais e pode reduzir a receita que obtém junto a seus anunciantes, dada a expectativa de que os telespectadores pulem os comerciais ao assistir a programas gravados.

Mas agora a Fox está resistindo a um novo recurso oferecido pelo aparelho - um app que permite que assinantes transfiram programas de TV a aparelhos como o iPad, da Apple, e assistam a eles em aviões, estações de metrô e outros locais nos quais não existem conexões de Internet.

O novo Hopper também usa uma tecnologia de "transferência" que redireciona programas de TV, ao vivo e gravados, para aparelhos conectados à Internet.

No momento, todos os canais exibidos pela Dish, dos canais de esportes ESPN a canais premium como a HBO ou Showtime, podem ser assistidos ao vivo em outros aparelhos que não televisores, a depender do tipo de pacote selecionado por assinantes.

Mas de acordo com a Fox, os dois serviços violam o contrato de licenciamento que ela assinou com a Dish, e o serviço de retransmissão da operadora de TV via satélite viola seus direitos autorais.