Foxconn congela contratações em sua maior fábrica

O porta-voz Louis Woo declarou que a empresa não está contratando na fábrica porque muitos trabalhadores voltaram à unidade após o Ano Novo chinês.

Woo desmentiu uma matéria do Financial Times, de que a Foxconn teria congelado as contratações na maioria de suas fábricas na China por estar produzindo menos iPhones 5.

"Atualmente, nenhuma das fábricas na China continental tem planos de contratação", afirmou outro porta-voz da Foxconn, Liu Kun, segundo o jornal.

A Foxconn, a maior parceira de produção da Apple, também faz produtos para Dell, Sony, Hewlett-Packard e outras.

(Por Jennifer Saba. em Nova York)