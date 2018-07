Foxconn investirá até US$10 bi para produzir na Indonésia

O primeiro investimento começará em outubro. Na segunda fase, a partir de julho de 2013, a companhia de Taiwan construirá uma fábrica e aumentará a produção para 10 milhões de unidades anuais.

O anúncio do investimento ocorre depois que a Foxconn anunciou em 2011 aposta no Brasil. A Foxconn, uma das principais fornecedoras da Apple, investiria cerca de 12 bilhões de dólares no país nos próximos anos, em projeto que incluiria a produção do tablet iPad, da Apple.