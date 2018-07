Foz diz que quadro de homicídio de jovens foi revertido A Secretaria da Segurança Pública do Paraná alegou que as políticas públicas implementadas em Foz do Iguaçu já reverteram a tendência apontada em pesquisa feita pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) e divulgada hoje pela Secretaria Especial de Direitos Humanos. Foz encabeça a lista dos municípios de mais de 100 mil habitantes com as maiores taxas de mortalidade jovem no País, com a projeção de que 9,7 a cada mil jovens de 12 anos devem morrer antes dos 18 na cidade. No entanto, a secretaria estadual diz que o número de homicídios de adolescentes, com idade entre 12 e 18 anos, já caiu 36,7% entre 2006 e 2009.