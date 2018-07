Fracassa acordo para fim da greve de policiais em São Paulo Fracassou a tentativa de acordo entre a Secretaria de Gestão Pública paulista e representantes da Polícia Civil sobre o reajuste salarial para ativos, inativos e pensionistas da categoria. As partes voltaram a se reunir na quarta-feira para tentar por fim à greve de policiais civis. As negociações serão retomadas nesta quinta-feira, 9, em nova reunião. Neste segundo dia de negociações, além da Associação dos Delegados (Adpesp), participaram do encontro representantes de agentes, funcionários, investigadores, carcereiros, escrivães e papiloscopistas e equipes técnicas da pasta e da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Eles conversaram com o secretário Sidney Beraldo. Os policiais já conseguiram a extinção da quarta e da quinta classes, beneficiando mais de 1,2 mil delegados, e a autorização do envio de um projeto de lei para a Assembléia Legislativa que regulamenta a aposentadoria especial. A Adpesp decidiu, nesta semana, suspender a paralisação da categoria para voltar a negociar com o governo. Segundo a associação, o registro de boletim de ocorrência, que durante a greve se restringiu a casos graves, voltou ao normal.