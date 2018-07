Fracassa nova tentativa do casal Nardoni de anular ação Por unanimidade, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça paulista negou hoje o recurso com o qual Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá tentavam anular o processo existente contra eles, pela morte da menina Isabella Nardoni, filha de Alexandre. "O recurso não traz qualquer novidade quanto àquilo que já está nos autos e que já foi ampla e eficazmente afastado e discutido no julgado", afirmou em seu voto o desembargador Luís Soares de Mello, relator do caso.