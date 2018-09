Fracionamento afeta adesão, diz paciente O baixo estoque de medicamentos usados no tratamento da aids pode prejudicar a adesão ao tratamento. Um paciente, morador do Rio de Janeiro, que pediu para não ser identificado, afirma que racionar a distribuição atrapalha as pessoas que não conseguirem se deslocar semanalmente para pegar a medicação. "Não é todo mundo que pode ir a cada 15 dias ao posto de distribuição. É melhor pegar o necessário para o mês", relata o paciente.