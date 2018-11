Frade condenado por pedofilia é extraditado para Brasil

Segundo a PF, em 2007, o juiz da comarca de Rio de Contas expediu mandado de prisão contra o frade da Ordem Franciscana Santo Antonio do Brasil, que foi condenado a uma pena de sete anos de reclusão pelo crime de pedofilia. A Interpol, ao ser notificada sobre o condenado pela Justiça baiana, imediatamente solicitou a publicação da "Difusão Vermelha" - inclusão do alemão no rol dos procurados.

Na época em que o mandado de prisão foi expedido o frade estava em seu país natal, mas não poderia ser mandado para o Brasil, já que a Alemanha não extradita seus cidadãos. Porém, em novembro de 2009, ao sair do país e tentar ingressar no Reino Unido, o sistema da Interpol acusou que o frade tratava-se de um condenado e procurado para extradição. Ele, então, foi preso.