Fragmentos Logo que começamos a fazer futebol no Pacaembu, um dia fomos transmitir um jogo da Portuguesa. A transmissão ia muito bem, obrigado, beleza pura, quando, de repente, a imagem e o som sumiram. É que um simpático torcedor da Lusa havia tirado o paletó (naquele tempo, anos 50, os torcedores usavam terno no estádio, imagine só) e pendurado no gancho do aparelho de micro-ondas, que transmite o sinal. O homem achou que aquilo era um cabide.